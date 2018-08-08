السعودية توقف جميع برامج العلاج في كندا الرياض في 08 أغسطس/ بنا / اعلنت السعودية عن وقف برامج علاج المرضى السعوديين في كندا، مؤكدة انها تعمل على نقلهم إلى مستشفيات خارجها، على خلفية التدخلات الكندية الأخيرة في الشأن السعودي.



وقال الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا الدكتور فهد بن إبراهيم التميمي، "إن الملحقية الصحية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية و كندا أوقفت جميع برامج العلاج في كندا و تعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا تنفيذًا لتوجيه المقام السامي الكريم".



وأوضح الدكتور فهد التميمي في تصريح صحفي اوردته وكالة الانباء السعودية "أن الملحقية تسعى لضمان سلامة المرضى السعوديين الذين يتلقون علاجهم في كندا مع مرافقيهم، و إكمال علاجهم في أماكن أخرى بعون الله تعالى".



و.ش



بنا 0530 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/08/08 - 36 : 08 AM