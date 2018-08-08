مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 08 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الاربعاء بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.

/جلالة الملك يصادق على قانون بشأن التمديدات الكهربائية بدون ترخيص.

/سمو رئيس الوزراء: تنمية المدن والقرى والحفاظ على التراث.

/سمو رئيس الوزراء: الحفاظ على المال العام دونما اي هدر.

/سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية .. مواصلة تطوير انظمة سوق العمل.

/سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل مدير متحف الحرب الإمبراطوري ببريطانيا.

/انتعاش مبيعات الذهب محليا بنسبة 40%.

/وزارة العدل: خطة لبحرنة وظائف المؤذنين.

/القطان: انطلاق اول فوج للحجاج اليوم

/4.5 مليون دينار الدعم الحكومي للطحين بالنصف الاول.

/«الشباب والرياضة» تطلق حزمة برامج متنوعة في المركز العلمي 12 الجاري.

/رئيـس الـحـرس الـوطـني يستـقـبل قــائد قـوات درع الجزيرة.

/رئيس الأركان يشـيـد بدور «درع الجزيرة» في تعزيز الــتـعـاون الــعـــسـكـري الـخـليجـي.

/اجـتمـاع لـمتـابـعة نـتـائـج اللـجـنة المشتركة لـلـتـعـاون الـثــنائي بـيـن البـحرين وتــايلاند.

/«التربية» تبحث مع «الأعلى للشباب والرياضة» التعاون في «المدرسة الرياضية».

/مساعد وزير الخارجية يشيد بعمق العــلاقــات الــبـحــرينية الــسعودية.

/وزير الكهرباء يبحث مع «الإداريين» استعدادات المؤتمر الدولي (التميز في القيادة).

/ترامب: سنوقف التعامل التجاري مع اي جهة تتعامل مع ايران.

/«الوزراء السعودي» يجدد رفض المملكة القاطع لموقف الحكومة الكندية.

/التحالف العربي: نخوض حربا ضد التنظيمات الإرهابية في اليمن.

/وزير الاستخبارات الإسرائيلية يرحب بمقتل العالم السوري عزيز إسبر.

/مسلحون دروز يشنقون عنصراً من تنظيم داعش في جنوب سوريا.









و.ش



بنا 0507 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/08 - 13 : 08 AM