مطالعات الصحف في البحرين

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2018/08/08 - 13 : 08 AM
المنامة في 08 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الاربعاء بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.
/جلالة الملك يصادق على قانون بشأن التمديدات الكهربائية بدون ترخيص.
/سمو رئيس الوزراء: تنمية المدن والقرى والحفاظ على التراث.
/سمو رئيس الوزراء: الحفاظ على المال العام دونما اي هدر.
/سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية .. مواصلة تطوير انظمة سوق العمل.
/سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل مدير متحف الحرب الإمبراطوري ببريطانيا.
/انتعاش مبيعات الذهب محليا بنسبة 40%.
/وزارة العدل: خطة لبحرنة وظائف المؤذنين.
/القطان: انطلاق اول فوج للحجاج اليوم
/4.5 مليون دينار الدعم الحكومي للطحين بالنصف الاول.
/«الشباب والرياضة» تطلق حزمة برامج متنوعة في المركز العلمي 12 الجاري.
/رئيـس الـحـرس الـوطـني يستـقـبل قــائد قـوات درع الجزيرة.
/رئيس الأركان يشـيـد بدور «درع الجزيرة» في تعزيز الــتـعـاون الــعـــسـكـري الـخـليجـي.
/اجـتمـاع لـمتـابـعة نـتـائـج اللـجـنة المشتركة لـلـتـعـاون الـثــنائي بـيـن البـحرين وتــايلاند.
/«التربية» تبحث مع «الأعلى للشباب والرياضة» التعاون في «المدرسة الرياضية».
/مساعد وزير الخارجية يشيد بعمق العــلاقــات الــبـحــرينية الــسعودية.
/وزير الكهرباء يبحث مع «الإداريين» استعدادات المؤتمر الدولي (التميز في القيادة).
/ترامب: سنوقف التعامل التجاري مع اي جهة تتعامل مع ايران.
/«الوزراء السعودي» يجدد رفض المملكة القاطع لموقف الحكومة الكندية.
/التحالف العربي: نخوض حربا ضد التنظيمات الإرهابية في اليمن.
/وزير الاستخبارات الإسرائيلية يرحب بمقتل العالم السوري عزيز إسبر.
/مسلحون دروز يشنقون عنصراً من تنظيم داعش في جنوب سوريا.
و.ش
بنا 0507 جمت 08/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/08 - 13 : 08 AM