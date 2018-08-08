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الطقس في البحرين: حار ومغبر مع بعض السحب وتصاعد الاتربة في بعض المناطق
2018/08/08 - 12 : 08 AM
المنامة في 08 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الاربعاء سيكون بمشيئة الله تعالى حارا ومغبرا مع بعض السحب وتصاعد الاتربة في بعض المناطق، ويتحول إلى رطب خلال الليل.
الرياح: شمالية غربية من 10 الى 15 عقدة وتصل من 18 الى 23 عقدة احيانا وتتحول إلى متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.

وتحذر ادارة الارصاد من رياح شديدة السرعة داعية لأخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن ثلاثة إلى ستة أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية و الصغرى 31 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 %، والصغرى 15 %.

و.ش

بنا 0451 جمت 08/08/2018


عدد القراءات : 35         اخر تحديث : 2018/08/08 - 12 : 08 AM
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