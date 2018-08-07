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مقاتلة اسبانية تطلق صاروخا فوق استونيا عن طريق الخطأ
2018/08/07 - 56 : 11 PM

مدريد في 7 أغسطس/بنا/ أعلنت وزارة الدفاع الاسبانية اليوم الثلاثاء أنها فتحت تحقيقا بعد أن اطلقت إحدى مقاتلاتها من طراز (يوروفايتر) عن طريق الخطأ صاروخا في أجواء استونيا خلال مهمة تدريبية روتينية.

وقالت الوزارة في بيان أن "طائرة يوروفايتر اسبانية متمركزة في ليتوانيا اطلقت صاروخا لم يؤد إلى اضرار"، مشيرة إلى ان الحادث وقع بعد ظهر الثلاثاء "في منطقة جنوب غرب استونيا يسمح فيها بهذا النوع من التدريبات".

واضافت "لم يصب صاروخ جو-جو اي طائرة، فتحت وزارة الدفاع تحقيقا لتوضيح الملابسات الدقيقة للحادث".

واكدت الوزارة ان مقاتلتين اسبانيتين من طراز يوروفايتر واخريين فرنسيتين من نوع ميراج 2000 شاركتا في التدريبات.

وبعد الحادث، عادت الطائرات إلى قاعدة جوية في سياولياي في شمال ليتوانيا حيث تتمركز.

خ.أ

بنا 2050 جمت 07/08/2018


عدد القراءات : 0         اخر تحديث : 2018/08/07 - 56 : 11 PM
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