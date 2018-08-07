دولة الامارات العربية المتحدة ترد على شكوى قطر وتؤكد ان إجراءاتها الاحترازية لا تهدف باي شكل الإضرار بالمواطن القطري

جنيف في 7 اغسطس/بنا/قدمت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم مذكرة الى لجنة القضاء على التمييز العنصري تؤكد التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وترفض أي شكل من أشكال التمييز العنصري حسب وكالة الانباء الاماراتية (وام).



وترد المذكرة التي قدمتها دولة الامارات على المزاعم والمعلومات غير الصحيحة التي قدمتها قطر في مذكرتها الى اللجنة بتاريخ 8 مارس 2018 وادعائها بان دولة الامارات العربية المتحدة قد انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين من دولة الامارات بعد قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو 2017م.



وتشير المذكرة التي قدمتها دولة الامارات إلى بيان وزارة الخارجية الاماراتية الصادر في 5 يوليو 2018 والذي يدحض المزاعم القطرية ، كما تتضمن المذكرة بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد ألاف المواطنين القطريين في دولة الامارات بعد قطع العلاقات مع قطر، كما تم السماح للآلاف من المواطنين القطريين بدخول الدولة منذ ذلك الحين، ويستمر المواطنون القطريون داخل دولة الامارات بالتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون والزوار الآخرون.



واكدت مذكرة دولة الامارات العربية المتحدة التزامها بمنظومة الأمم المتحدة وحقوق الانسان وعملها بشكل وثيق مع اللجنة المعنية، وتشير دولة الامارات إلى أن الإجراءات التي اتخذتها موجهة بشكل أساسي تجاه سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والاٍرهاب وسياساتها الساعية إلى زعزعة الأمن والاستقرار تجاه الإمارات، ودوّل أخرى في المنطقة وإن إجراءات الامارات الاحترازية لا تهدف باي شكل من الأشكال للإضرار بالمواطن القطري و الذي يعاني من تصرفات حكومته وتوجهاتها.







خ.أ



بنا 2018 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/08/07 - 24 : 11 PM