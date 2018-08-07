(الإصلاح والتأهيل): المحكوم حسن مشيمع يتلقى الرعاية الصحية الكاملة وتطبق عليه كافة الإجراءات القانونية دون استثناء

المنامة في 07 أغسطس/ بنا/ أكد مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل "أن المحكوم حسن علي حسن مشيمع يتلقى كافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، ومن بينها الرعاية الصحية الكاملة".

وأوضح "أن السجل الطبي للمذكور يشير إلى أنه مصاب بعدد من الأمراض المزمنة، ويتم إخضاعه للمتابعة الطبية الدورية والفحوص اللازمة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، والمطبقة على كافة نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل دون استثناء"، منوها إلى أنه في إطار متابعة علاجه من مرض السرطان والذي أصابه قبل تنفيذ الحكم عليه، ودخوله مركز إصلاح وتأهيل النزلاء، استجابت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل لطلب عرضه على استشاري في مجال علاج الأورام، ويتم بشكل منتظم صرف الأدوية التي توصف له من قبل الأطباء المعالجين والمتعلقة بالحالة المرضية التي يعاني منها، ما يعني أن الرعاية الصحية المقدمة لكل النزلاء متكاملة ومنضبطة وتستند إلى كافة المعايير القانونية والإنسانية".



وأضاف أن "المذكور لديه موعدا طبيا في سبتمبر القادم، كما بيّن الفحص الطبي الذي خضع له في العيادة الطبية بمركز اصلاح وتأهيل النزلاء بتاريخ 6 أغسطس الجاري أن وضعه الصحي مستقر"، مشيرا إلى أنه "كان لديه 22 موعدا طبيا منذ بداية 2018 رفض الذهاب إلى عدد منها".



وأشار مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل إلى أنه "يتم متابعة الحالة الصحية لجميع النزلاء بمن فيهم المذكور بشكل مستمر مع توثيق كافة الاجراءات"، مضيفا "أن عيادة مركز الاصلاح والتأهيل مزودة بطاقم طبي متكامل، وتعمل على مدار الساعة في تقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية للنزلاء، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف مجهزة بكامل التجهيزات الطبية لنقل أي حالة مرضية الى المستشفى وهو النظام المتبع مع جميع النزلاء".





ح ب/خ.أ



بنا 2007 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/08/07 - 13 : 11 PM