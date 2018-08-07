سمو قائد الحرس الملكي يستقبل المدير العام لمتحف الحرب الامبراطوري في المملكة المتحدة‎

المنامة في 07 أغسطس/ بنا/ استقبل سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بمكتبه في قيادة الحرس الملكي اليوم السيدة ديان ليس المدير العام لمتحف الحرب الامبراطوري في المملكة المتحدة والوفد المرافق.



ورحب سمو قائد الحرس الملكي بالمدير العام لمتحف الحرب الامبراطوري في المملكة المتحدة والوفد المرافق، واستعرض سموه خلال اللقاء علاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مشيداً سموه بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين.



ح ب/خ.أ



بنا 1815 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/08/07 - 21 : 09 PM