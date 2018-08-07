(البلديات): مصلحة أصحاب فرشات سوق المحرق المركزي كانت وما زالت من أولوياتنا

المنامة في 07 أغسطس/ بنا / أصدرت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بيانا أكدت فيه انها "كانت وما زالت تضع مصلحة الباعة في سوق المحرق المركزي أولوية"، مشيرة الى انها "عندما طرحت السوق المركزي للاستثمار سعت من خلال ذلك الارتقاء بالخدمات المقدمة بما يتناسب ومصلحة الجميع بما فيهم اصحاب الفرشات في السوق القديم".



وأوضحت (البلديات) في بيانها "أن المستثمر عقد عدة لقاءات مع أصحاب الفرشات في السوق القديم لإعطائهم الأولوية في الاستفادة من المحلات التي تم بنائها وتجهيزها وفق أحدث التجهيزات والمعايير العالمية للأسواق المركزية، مما يجعل من سوق المحرق المركزي منطقة جذب للمستهلكين والمواطنين إضافة إلى جعل هذا السوق ذو خدمات مميزة من جميع النواحي مما يلبي طموح أصحاب المحلات من جميع المتطلبات".



واضافت "هناك عدد من أصحاب الفرشات تجاوب مع المستثمرين ودخلوا في تفاهمات من اجل الانتفاع من هذه الفرشات، وعدد آخر ما زال في مشاورات مع المستثمرين للسوق المركزي".



وأكد البيان " أن الباب ما زال مفتوحا مع المستثمرين لطرح عدد من المقترحات ترضي الطرفين وتكون في مصلحة الجميع".



واكدت (البلديات) في بيانها أن اصحاب الفرشات لديهم كامل الحرية في اختيار السوق الجديد بما يقدمه من خدمات متميزة، ضمن ما يتوافقون عليه مع المستثمرين أو البقاء في المنطقة المقابلة للسوق المركزي الجديد بنفس الايجار الذي كانوا عليه سابقا".



وأشار البيان الى ان الوزارة "طلبت من المستثمرين في السوق تهيئة كافة الظروف لكي تكون أسعار البضائع داخل السوق بمستوى الأسعار المتداولة عند الناس وعند المحلات الأخرى الأمر الذي يجعل من السوق المركزي الجديد مركز جذب للزبائن بما بقدمه من خدمات متميزة وباسعار معقولة جدا".





ع إ ح/خ.أ



بنا 1752 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/08/07 - 57 : 08 PM