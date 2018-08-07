محافظ الحديدة : طرد الميليشيات الحوثية من الساحل الغربي يضمن سلامة الملاحة البحرية

أبوظبي في 7 أغسطس/ بنا / حذر الدكتور الحسن الطاهر محافظ الحديدة من مخطط إيراني قائم على افتعال أزمة ملاحة بحرية في كل من مضيقي هرمز وباب المندب للتهرب من أزماتها الداخلية والتطورات المرتبطة بإعادة فرض العقوبات الدولية عليها.



وأوضح الطاهر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن إنهاء سيطرة المليشيات الحوثية على ميناء الحديدة وكافة مناطق الساحل الغربي لليمن يعد البداية التي تكفل إفشال المخطط الإيراني وضمان تدفق آمن لحركة الملاحة البحرية الدولية عبر بحر العرب ومضيق باب المندب.



وأكد محافظ الحديدة أن إيران تنفذ عبر أذرعها ومليشياتها في اليمن سياسة تسعى من خلالها للضغط على المجتمع الدولي عبر استهداف ناقلات النفط وسفن التجارة في الخليج العربي وبحر العرب خصوصا مع التطورات الأخيرة في الملف النووي وبدء فرض حزمة من العقوبات الدولية على طهران.



وقال ان المسؤولين الإيرانيين دأبوا على إطلاق تصريحات حملت تهديدا مباشرا باستخدام ورقة أمن المضائق والممرات البحرية لمواجهة الضغوط الدولية المتزايدة التي تتعرض لها بلادهم نتيجة سياساتها التوسعية وتهديدها للأمن والاستقرار في العالم وارتباطها بدعم الإرهاب.



وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية حذر مرارا من الخطورة التي يشكلها استمرار سيطرة الميليشيات الحوثية التابعة لايران على ميناء الحديدة والذي حولته إلى حقل ألغام بحرية وقاعدة لاستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية عبر بحر العرب ومضيق باب المندب.







س.ي



بنا 1637 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/08/07 - 43 : 07 PM