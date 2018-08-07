الأردن يؤكد رفضه لاي تدخل في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية

عمان في 7 اغسطس /بنا/ أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية جمانة غنيمات اليوم الثلاثاء وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية وحقها في تنفيذ قوانينها وأنظمتها، ورفض الاْردن أي تدخل في شؤونها الداخلية.

وشددت في تصريح لها بثته وكالة الانباء الاردنية اليوم الثلاثاء على موقف الاردن الثابت تجاه العلاقات الإقليمية والدولية التي يجب أن تحترم سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية مؤكدة حق السعودية السيادي والقانوني في حماية أمنها الوطني.



وأشادت غنيمات بالخطوات الإصلاحية الكبيرة التي تقوم بها القيادة السعودية لتحقيق تطلعات الشعب السعودي وخدمة مصالح الأمتين العربية والإسلامية.



س.ي



بنا 1633 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/08/07 - 42 : 07 PM