الأونروا تتسلم تبرعا ماليا من الكويت لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

بيروت في 7 اغسطس /بنا/تسلمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تبرعاً مالياً من دولة الكويت بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.



وذكرت الاونروا في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء أن هذا التبرع جاء استجابة لندائها الذي أطلقته في مؤتمر المانحين للأونروا الذي عقد في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك 6 يونيو الماضي لسداد العجز المالي الذي قدرته بمبلغ 250 مليون دولار.



وأشارت الأونروا إلى أن المبلغ الذي تعهدت بدفعه الدول في مؤتمر نيويورك وصل لحوالي 375 مليون دولار.





س.ي



بنا 1606 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/08/07 - 31 : 07 PM