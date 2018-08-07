الطقس في مملكة البحرين: حار مع بعض السحب ويتحول إلى مغبر ليلا مع تصاعد الأتربة نهارا

المنامة في 7 أغسطس/ بنا/ أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع مساء اليوم من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة من مساء الغد سيكون بمشيئة الله تعالى حارا مع بعض السحب، وقد يكون مغبرا في وقت لاحق من هذه الليلة مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



والرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا خلال النهار.



وحذرت الإدارة من رياح قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة.



درجة الحرارة العظمى 42 درجة، والصغرى 31 درجة مئوية.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



شروق الشمس الساعة 05:06 صباحا.. وغروب الشمس الساعة 06:20 مساءا.





خ.ب/خ.أ



بنا 1559 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/08/07 - 30 : 07 PM