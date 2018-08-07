Tuesday   07 Aug 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
نائب الرئيس اليمني يثمن دعم السعودية لمحطات الكهرباء في بلاده
2018/08/07 - 57 : 06 PM
عدن في 07 أغسطس/بنا/ ثمن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن ‏صالح المنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم محطات الكهرباء في بلاده.‏

وقال "إن هذا الدعم الكريم والنبيل من المملكة العربية ‏السعودية بالتخفيف عن معاناة ‏الشعب ‏اليمني ودعم ‏الحكومة الشرعية يجسد ما يجمع البلدين ‏من ‏أواصر ‏المحبة والإخاء.".

وأكد الفريق محسن من جهة أخرى خلال لقائه وزير الدولة ‏لشؤون مخرجات ‏مؤتمر الحوار الوطني في الحكومة ‏الشرعية، ياسر الرعيني "أن الحكومة ماضية ‏في ‏استعادة الدولة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ‏الوطني التي انقلبت عليها ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية.".


خ.أ

بنا 1530 جمت 07/08/2018


عدد القراءات : 16         اخر تحديث : 2018/08/07 - 57 : 06 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English