نائب الرئيس اليمني يثمن دعم السعودية لمحطات الكهرباء في بلاده عدن في 07 أغسطس/بنا/ ثمن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن ‏صالح المنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم محطات الكهرباء في بلاده.‏



وقال "إن هذا الدعم الكريم والنبيل من المملكة العربية ‏السعودية بالتخفيف عن معاناة ‏الشعب ‏اليمني ودعم ‏الحكومة الشرعية يجسد ما يجمع البلدين ‏من ‏أواصر ‏المحبة والإخاء.".



وأكد الفريق محسن من جهة أخرى خلال لقائه وزير الدولة ‏لشؤون مخرجات ‏مؤتمر الحوار الوطني في الحكومة ‏الشرعية، ياسر الرعيني "أن الحكومة ماضية ‏في ‏استعادة الدولة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ‏الوطني التي انقلبت عليها ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية.".





خ.أ



بنا 1530 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/07 - 57 : 06 PM