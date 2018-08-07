ولي عهد ابو ظبي والرئيس المصري يبحثان في القاهرة علاقات البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية القاهرة في 7 أغسطس /بنا/ بحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في قصر الاتحادية في القاهرة حيث عقدا لقاء ثنائيا تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.



ورحب الرئيس المصري بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معربا عن مشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات .



واستعرض الجانبان خلال المحادثات فرص تعزيز و تنمية التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية وآفاقه المستقبلية بما يلبي طموحات شعبيهما في الارتقاء بالعلاقات والعمل المشترك لتحقيق مصالح البلدين الاستراتيجية.. وبحثا المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية وتداعياتها إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا الآراء بشأنها.



وقال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..إن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تجمعهما علاقات استراتيجية راسخة لا يقتصر أثرها الإيجابي على الدولتين فقط وإنما يتجاوز ذلك إلى خدمة المصالح والقضايا العربية السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية.



وأوضح سموه أن أهم الأسس التي تقوم عليها العلاقات الإماراتية ــ المصرية هي الثقة و الاحترام المتبادل والتضامن إلى جانب توافق الرؤى بشأن مجمل قضايا وملفات المنطقة وحرصهما المشترك على أمن واستقرار وتنمية دولها وشعوبها..مؤكدا سموه أن العمل والتنسيق المشترك بين البلدين يعد ركنا أساسيا في تحصين المنطقة ومواجهة التحديات والمخاطر خاصة خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تشهد فيها تغيرات وتطورات متسارعة تتطلب تنسيقا وتشاورا مستمرين بين الدول العربية.



كما أكد سموه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم كل ما من شأنه تحقيق مصالح الشعوب العربية وطموحاتها والمحافظة على استقرار وأمن وتنمية مجتمعاتها.



وقال سموه إن التطورات الجارية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم تتطلب التشاور المستمر بين قيادتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، خاصة أن هذه التطورات تتصل بشكل وثيق بحاضر الأمن القومي العربي و مستقبله والأمن الوطني لدول المنطقة.. مؤكدا أن جمهورية مصر العربية تمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة الأمن القومي العربي وأن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على التواصل المستمر معها، والتباحث حول كل ما يهم الشؤون الإقليمية.



وأضاف سموه إن ثقته كبيرة في قدرة العالم العربي على استعادة استقراره و توازنه و مواجهة التدخلات الإقليمية في شؤونه مثمنا دور مصر المحوري في العالم العربي والمنطقة وسياساتها والمتوازنة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تؤكد على تعزيز المحور العربي بما يخدم مصالح الشعوب العربية وأمنها واستقرارها.



ووصف الرئيس المصري العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بأنها نموذج للتعاون الاستراتيجي البناء بين الدول الشقيقة

معربا عن حرص مصر على مواصلة دفع أطر التعاون المشترك مع دولة الامارات العربية المتحدة في شتى المجالات.



وأكد الجانبان في ختام لقائهما حرصهما على مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة وأهمية تكثيف التعاون فيما يتعلق بتعزيز الأمن و الاستقرار في المنطقة والتصدي للتدخلات الإقليمية العابثة في أمنها.. وشددا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف واجتثاثه من جذوره وتجفيف منابعه.



و أعرب الجانبان عن دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة.







س.ي



بنا 1452 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/08/07 - 14 : 06 PM