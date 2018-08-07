معهد ألماني لأبحاث التوظيف: هناك 1.21 مليون وظيفة شاغرة في ألمانيا نورنبرج (ألمانيا) في 7 أغسطس/بنا/ أعلن المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف (AEB) أن عدد الوظائف الشاغرة في ألمانيا وصل إلى رقم قياسي جديد حسب وكالة الانباء الالمانية.



وذكر المعهد التابع للوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا أنه كان هناك نحو 1.21 مليون وظيفة شاغرة في الربع الثاني من عام 2018م، مشيرا إلى أن هذا العدد يزيد على عدد الوظائف الشاغرة التي تم رصدها في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي بإجمالي 115 ألف وظيفة، ويزيد على ما تم رصده في الربع الأول من العام الجاري بنحو 25 ألف وظيفة.



وقال الباحث في مجال التوظيف ألكسندر كوبيس: "إننا على مستوى عال للغاية".



يشار إلى أن بيانات المعهد تعتمد على استطلاع تم إجراؤه بين شركات ألمانية، فيما وصل عدد الوظائف الشاغرة في شركات غربي ألمانيا التي تبحث عن موظفين مناسبين فورا إلى إجمالي 940 ألف وظيفة في الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ عدد هذه الوظائف 270 ألف وظيفة في شرقي ألمانيا.



وتم رصد زيادة الطلب على موظفين بصفة خاصة في قطاعات الصحة والصناعات التحولية والبناء وكذلك الخدمات اللوجستية.



وبحسب الباحثين ، تستغرق المدة اللازمة لشغل وظيفة من جديد في ألمانيا حاليا 82 يوما، بينما كانت تستغرق 70 يوما في عام .2010



وإلى جانب نقص المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، تندرج عدم كفاية الكفاءة ضمن الأسباب الأساسية للبحث عن موظفين مناسبين الذي يزداد صعوبة دائما، وفقا للمعهد.



خ.أ



بنا 1426 جمت 07/08/2018







عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/08/07 - 43 : 05 PM