معهد الدراسات القضائية يستضيف غدا ندوة (جهود البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص) المنامة في 7 أغسطس/ بنا / تحت رعاية معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، يُنظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، غدا الأربعاء، ندوة بعنوان (جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص- الدروس المستفادة والنظرة المستقبلية) يقدمها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سعادة السيد أسامة بن عبد الله العبسي، والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد حاتم فؤاد علي.



وفي هذا السياق قال مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية الدكتور رمزان النعيمي إن "هذه الندوة سيعقبها اطلاق برنامج تدريبي حول كيفية اكتشاف جرائم الاتجار بالأشخاص وطريقة التعامل معها، وسيمتد إلى ثلاثة أيام، وبمشاركة عدد من موظفي مختلف أجهزة الدولة المعنية، وتشمل: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، النيابة العامة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، هيئة تنظيم سوق العمل".



وذكر مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية إن محتوى البرنامج سيرتكز على ثلاث محاور أساسية، وهي تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص وأركانها، وكيفية اكتشاف الضحايا، وطريقة التعامل معها، حيث يهدف البرنامج الى تعزيز القدرات في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وسبل اكتشاف مثل هذه الجرائم التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتهديد كرامته، وسيقدم البرنامج التدريبي كل من الدكتور علي الشويخ رئيس النيابة بالنيابة الكلية، وشيرين الساعاتي من هيئة تنظيم سوق العمل.



وأكد الدكتور رمزان على أهمية هذه الندوة والبرنامج التدريبي الذي يأتي كاستمرار لمشروع لجان الخبراء في مجالات العدالة الجنائية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومنها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي انطلق العام الماضي، ويضم شخصيات قضائية وعدلية وتشريعية وحقوقية وأكاديمية ومن جهات إنفاذ القانون، وتختص فرق الخبراء بمتابعة الجهود الدولية والإقليمية في مجال البحث والتدريب القانوني ذي الصلة، وتحليل احتياجات التدريب اللازمة للارتقاء بقدرات مؤسسات إنفاذ العدالة الجنائية المعنية، والمساهمة في تصميم برامج التدريب والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة، وتنمية الوعي القانوني وإبراز الدور المجتمعي في إنجاح منظومة العدالة الجنائية، وذلك بدعم فني من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.



وقال الدكتور رمزان إن "هذه الندوة تأتي بعد أيام من احتفال الأسرة الدولية باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبالتزامن مع الانجاز الذي حققته مملكة البحرين عبر تحقيق الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك للتأكيد على مدى أهمية التوعية المستمرة بشأن هذه الجريمة الخطيرة، نظراً لما يشكله الجانب التوعوي من دور أساسي في تعزيز الحماية الوقائية من خلال الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص وبمعاناة ضحاياها وسبل حماية حقوقهم عبر اتباع السبل القانونية المقررة في هذا الشأن".







ع إ ح/خ.أ



بنا 1338 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/08/07 - 47 : 04 PM