ولي عهد أبوظبي يصل إلى القاهرة

القاهرة في 7 أغسطس /بنا/ وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة إلى القاهرة اليوم في زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، حسب وكالة الأنباء الاماراتية (وام).



كان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.



و رحب الرئيس المصري ـــ خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في مطار القاهرة الدولي - بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق و تجاذبا أطراف الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين و الشعبين الشقيقين.



يرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفد يضم الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وجمعة مبارك الجنيبي سفير الامارات لدى جمهورية مصر العربية.



خ.أ



بنا 1336 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/08/07 - 45 : 04 PM