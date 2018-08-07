وزير العدل يعزي أسرة إمام مسجد بن شدة

المنامة في 7 اغسطس/ بنا/ أعرب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن أحر التعازي والمواساة لأسرة ذوي الفقيد الشيخ عبدالجليل حمود إمام مسجد بن شدة في محافظة المحرق، والذي راح ضحية جريمة قتل بشعة خارجة عن جميع المعاني الانسانية.



واستذكر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ما عُرف عن الفقيد من سيرة طيبة بين المصلين طوال هذه السنوات كإمام للمسجد، سائلا المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.



خ.ب/خ.أ



بنا 1308 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/08/07 - 17 : 04 PM