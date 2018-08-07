متابعة نتائج الاجتماع الثالث للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين مملكتي البحرين وتايلند في اجتماع نصف سنوي بانكوك في 7 اغسطس / بنا / عقد الاجتماع النصف سنوي لمتابعة نتائج الاجتماع الثالث للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، اليوم، في مقر وزارة خارجية مملكة تايلند، بمشاركة سعادة السفير توفيق احمد المنصور، الوكيل المساعد لشؤون الدول الغربية والأفرو آسيوية بوزارة الخارجية عن الجانب البحريني، وسعادة السيد دامرونغ كريكروان، نائب الأمين الدائم بوزارة خارجية مملكة تايلند عن الجانب التايلندي.



وخلال الاجتماع، أعرب الجانبان عن اعتزازهما وتقديرهما لما وصلت إليه العلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند من تقدم ونماء في مختلف المجالات أبرزها الخدمات الصحية والطبية، والتجارة والاستثمار، والأمن الغذائي، والطاقة، مستعرضين سبل تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يلبي الطموحات المشتركة للبلدين والشعبين، مؤكدين على أهمية تبادل زيارات المسؤولين بين البلدين الصديقين.



كما رحب الجانبان بالنتائج الناجحة للجنة التوجيهية المشتركة المنشأة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة مملكة تايلند وحكومة مملكة البحرين التي عقدت في بانكوك في 5 يوليو 2018 حول التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار وفي المنتجات الزراعية والسلع.



وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين.



خ.ب/خ.س



بنا 1307 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/08/07 - 17 : 06 PM