المعسكر الصيفي يواصل فعالياته بزيارات إلى مركز البحرين للحراك الدولي و "ألبا"

المنامة في 7 اغسطس / بنا / ضمن فعاليات المعسكر الصيفي العاشر الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل " تمكين" ، وتطبيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية لإبراز إمكانيات الشباب ومواهبهم ومحاولة دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع ، شارك الطلبة بمحاضرة توعوية بالمركز البحريني للحراك الدولي تم خلالها تعريفهم بتاريخ المركز وأهم إنجازات منسوبيه، والطرق الصحيحة للتعامل معهم وكيفية مساعدتهم، بالإضافة إلى تشجيع ذوي الإعاقة على المشاركة الايجابية في العمل الجماعي .



وفي سياق متصل ، قام الطلبة بزيارة إلى مصنع ألمنيوم البحرين "ألبا" اطلعوا خلالها على سير العمل والأقسام التي يحتويها ، وتعرفوا على مراحل تصنيع الألمنيوم ، كما شاهدوا عرضاً تلفزيونياً يتعلق بالدور الاقتصادي للمصنع.



وشارك الطلبة في عدد من المحاضرات وورش العمل المختلفة، حيث كانت المحاضرة الأولى بعنوان "سلامة الشباب وأخلاقيات الانترنت" تضمنت عدداً من النصائح والإرشادات عن كيفية حماية خصوصياتهم وأمنهم وسمعتهم على الانترنت والتصرف باحترام مع الآخرين ، إلى جانب عرض قصص واقعية لتوعيتهم بمخاطر الانترنت وتجنب وقوعهم كضحايا للمتطفلين ، أما المحاضرة الثانية جاءت بعنوان "ديرتي" استهدفت غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الناشئة وتوجيههم إلى الوسائل التعبيرية التي من شأنها أن تعبر عن حب الوطن وخدمته ، فيما كانت المحاضرة الثالثة بعنوان "تمكين الناشئة في الإعلام الاجتماعي" تم خلالها التطرق إلى توعية الطلبة وتثقيفهم بأفضل الممارسات المستخدمة على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى تدريبهم على صناعة محتوى تسويقي هادف لأفكارهم وطموحاتهم.





خ.ب/خ.س



بنا 1302 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/08/07 - 13 : 04 PM