جامعة البحرين تطرح ماجستير "صحة البالغين" الذي يؤهل ممرضين قياديين في الرعاية التمريضية

المنامة في 7 اغسطس / بنا / قالت عميدة كلية العلوم الصحية بجامعة البحرين الدكتورة آمال عاقلة، إن برنامج ماجستير "صحة البالغين"، المقرر طرحه بداية العام الجامعي المقبل 2018/2019، يهدف إلى إعداد ممرضين قياديين وباحثين في مجال التمريض، ومؤهلين لتقديم الرعاية التمريضية الشاملة والمتكاملة المبنية على المعرفة والمهارات المكتسبة من الأدلة والبراهين لتلبية الحاجات الصحية للأفراد والمجتمع.



وأضافت د.عاقلة أن الحاجة الماسة للرعاية الصحية في المنطقة ومواكبة التحديات والتكنولوجيا والتقدم الهائل في تقنيات ومعايير الرعاية الصحية دفعت إلى طرح برنامج ماجستير صحة البالغين لزيادة الكفاءة المهنية في حقل التمريض.



وأوضحت "ان البرنامج يشمل معرفة العلوم الأساسية والمتخصصة والمهارات العلمية والإدراكية ومهارات التفكير الناقد، وتطوير المهارات السريرية بالإضافة إلى اكتساب القدرة على اتخاذ القرارات السليمة المبنية على الأدلة والبراهين العلمية".



وأشارت د. عاقلة إلى أن الدراسة في هذا البرنامج تشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التمريض بمعدل تراكمي لا يقل عن (2.67) من (4.00)، وأن يحمل رخصة مزاولة التمريض ويجتاز المقابلة الشخصية، ويقدم توصية من الأساتذة والمسؤول المباشر، وأن يجتاز امتحان التوفل/ آيلت.



وأكدت إنه تمَّ التعاون مع خبراء وطاقم تدريسي من ذوي الكفاءة العالية لإعداد هذا البرنامج وتدريسه، مشيرة إلى أن مدة الدراسة سوف تكون سنتين شاملة التدريب العملي والنظري مع تقديم رسالة الماجستير في مجال التخصص.



خ.ب/خ.س



بنا 1300 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/08/07 - 12 : 04 PM