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تفعيلاً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية.. مدير عام شرطة المحافظة الشمالية يجتمع بوفد من أهالي دمستان
2018/08/07 - 58 : 03 PM
المنامة في 7 اغسطس / بنا / تفعيلاً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية وتعزيزاً للتواصل مع كافة الفعاليات وأطياف المجتمع ، اجتمع العميد عبدالله خليفة الجيران مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية مع وفد من أهالي منطقة دمستان ، منوهاً إلى أن مثل هذه اللقاءات تأتي في إطار الجهود المبذولة للوقوف على احتياجات الأهالي بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وحماية الممتلكات العامة والخاصة .
وقد أعرب مدير عام شرطة الشمالية عن شكره وتقديره للأهالي على تعاونهم وتواصلهم الدائم ، موضحا أن هذه اللقاءات ، تصب في مصلحة المواطنين وتعبر عن مدى الشراكة الوثيقة مع الأهالي .

من جهتهم ، أشاد وفد أهالي دمستان بالجهود المبذولة من المديرية في الحفاظ على أمن المنطقة ودورها في تعزيز الشراكة المجتمعية في كافة مناطق المحافظة.


خ.ب/خ.س

بنا 1247 جمت 07/08/2018


عدد القراءات : 52         اخر تحديث : 2018/08/07 - 58 : 03 PM
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