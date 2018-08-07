|
2018/08/07 - 58 : 03 PM
المنامة في 7 اغسطس / بنا / تفعيلاً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية وتعزيزاً للتواصل مع كافة الفعاليات وأطياف المجتمع ، اجتمع العميد عبدالله خليفة الجيران مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية مع وفد من أهالي منطقة دمستان ، منوهاً إلى أن مثل هذه اللقاءات تأتي في إطار الجهود المبذولة للوقوف على احتياجات الأهالي بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وحماية الممتلكات العامة والخاصة .
وقد أعرب مدير عام شرطة الشمالية عن شكره وتقديره للأهالي على تعاونهم وتواصلهم الدائم ، موضحا أن هذه اللقاءات ، تصب في مصلحة المواطنين وتعبر عن مدى الشراكة الوثيقة مع الأهالي .
من جهتهم ، أشاد وفد أهالي دمستان بالجهود المبذولة من المديرية في الحفاظ على أمن المنطقة ودورها في تعزيز الشراكة المجتمعية في كافة مناطق المحافظة.
خ.ب/خ.س
بنا 1247 جمت 07/08/2018
عدد القراءات : 52
اخر تحديث : 2018/08/07 - 58 : 03 PM