تفعيلاً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية.. مدير عام شرطة المحافظة الشمالية يجتمع بوفد من أهالي دمستان المنامة في 7 اغسطس / بنا / تفعيلاً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية وتعزيزاً للتواصل مع كافة الفعاليات وأطياف المجتمع ، اجتمع العميد عبدالله خليفة الجيران مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية مع وفد من أهالي منطقة دمستان ، منوهاً إلى أن مثل هذه اللقاءات تأتي في إطار الجهود المبذولة للوقوف على احتياجات الأهالي بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وحماية الممتلكات العامة والخاصة .

وقد أعرب مدير عام شرطة الشمالية عن شكره وتقديره للأهالي على تعاونهم وتواصلهم الدائم ، موضحا أن هذه اللقاءات ، تصب في مصلحة المواطنين وتعبر عن مدى الشراكة الوثيقة مع الأهالي .



من جهتهم ، أشاد وفد أهالي دمستان بالجهود المبذولة من المديرية في الحفاظ على أمن المنطقة ودورها في تعزيز الشراكة المجتمعية في كافة مناطق المحافظة.





خ.ب/خ.س



بنا 1247 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/08/07 - 58 : 03 PM