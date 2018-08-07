رئيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش يستقبل مدير عام منظمة "نور الثقافة السماوية للسلام العالمي" الكورية المنامة في 7 اغسطس / بنا / استقبل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مكتبه، السيدة فيكي كيم مدير عام منظمة الحفاظ على نور الثقافة السماوية للسلام العالمي في كوريا الجنوبية ، حيث جرى بحث مجالات التعاون والمشاركات المستقبلية المشتركة في سبيل نشر رسالة السلام وتعزيز روح التسامح والتعايش.

ورحب د. خالد بن خليفة آل خليفة بمدير عام المنظمة وبمبادرتها الخلاقة الساعية لتحقيق السلام ومكافحة الحروب والصدامات، مشيدا بدور المنظمة في بناء ونشر ثقافة السلام الدائم ونبذ العنف، ونوه سعادته بأن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي سيعمل جاهدا على تحقيق رؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتمكين مبادئ التعايش والتسامح والسلام على النطاق العالمي، مبدياً استعداد المركز للمشاركة في أنشطة وبرامج المنظمة، بالتعاون مع جميع المنظمات التي تصبو إلى تحقيق السلام والوئام العالمي.



من جانبها، رحبت السيدة فيكي كيم بتفاعل المركز مع نشاطات المنظمة الكورية، معربة عن بالغ إعجابها بالنموذج البحريني في نشر قيم التعايش والسلام بين مختلف الفئات المجتمعية.



خ.ب/خ.س



بنا 1246 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/08/07 - 03 : 06 PM