سمو رئيس الوزراء يستقبل عددا من أفراد عائلة البحارنة‎ المنامة في 07 أغسطس/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أننا في البحرين قريبون من بعضنا البعض بوصلنا وتواصلنا وبقيم التآخي العالية بين مختلف مكونات الشعب من منطلق شعور العائلة الواحدة الذي يربط الجميع.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد عائلة البحارنة يتقدمهم الوجيه صادق البحارنة حيث رفعوا لسموه شكرهم وعرفانهم على مشاعر سموه الطيبة بتقديم التعازي في فقيد العائلة.



وخلال اللقاء أكد صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر أن الترابط الاجتماعي كان ولايزال وسيظل أحد المكونات الأساسية للتعايش الحضاري الذي طالما تميزت به مملكة البحرين، وان المسئولية مشتركة، كل بحسب موقعه في الحفاظ على هذا الانسجام المجتمعي والمكون الاجتماعي.



وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالنموذج البحريني القائم على التآخي والمحبة بين أفراد المجتمع وشعور العائلة الواحدة، والذي كان ولايزال الدافع والمحرك للبناء والتنمية التي يجب على الجميع العمل من أجل المحافظة عليها، واستذكر سموه دور الرجال الأوائل الذين قدموا الكثير لوطنهم ونهضتهم وزرعوا في أبنائهم محبة هذا الوطن والولاء له وبذل الجهد والعطاء لإعلاء شأنه والدفاع عنه.



وقد أعرب أفراد عائلة البحارنة عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص دائم على التواصل مع المواطنين في مختلف المناسبات، مؤكدين أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يعطي دوما القدوة في القرب من الشعب.



ل.ب/خ.س



بنا 1237 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/08/07 - 21 : 04 PM