مركز وكالة أنباء البحرين لتطوير المهارات الإعلامية يقدم برنامجا تدريبيا شاملا لمنتسبي الجهات القضائية والقانونية

المنامة في 07 أغسطس/ بنا / قدم مركز وكالة أنباء البحرين (بنا) لتطوير المهارات الإعلامية بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية برنامجا تدريبيا شاملا لموظفي العلاقات العامة منتسبي الجهات القضائية والقانونية، من 28 يونيو حتى 7 من أغسطس الجاري.



وقد تضمن البرنامج حزمة تدريبية شملت 4 دورات قدمها عدد من موظفي وكالة أنباء البحرين وهي التعامل مع الإعلام، وفن صياغة الخبر الصحفي، وفن كتابة التقرير الصحفي، وفن وأساسيات التصوير الصحفي.



الدورة التدريبية الأولى "فن التعامل مع الإعلام" قدمها الأستاذ حبيب التومي، تضمنت فن المواجهة الإعلامية من خلال عناصر التشويق والإثارة وتركيز الانتباه، وكيفية إعداد المؤتمرات والبيانات الصحافية، ومهارات التعامل مع الإعلام الجديد، وذلك بهدف التعرف على أساليب التعامل مع أجهزة الإعلام المختلفة، والتدريب على كيفية توظيف المقابلة لصالح الأهداف الموضوعة، واستراتيجيات الرد على أسئلة الصحفيين، وخلق موظف يتمكن من أن يكون واجهة الجهة التي ينتسب إليها ويستطيع التعامل مع الجهات الإعلامية وذات العلاقة.



قدمت الأستاذة نبيلة سليمان الدورتين التدريبيتين "فن صياغة الخبر الصحفي"، و"فن كتابة التقرير الصحفي". وهدفت الدورة التدريبية الأولى إلى الارتقاء بالمهارات الأساسية للعمل الصحفي، والتعريف بالأساليب الإعلامية المختلفة في الكتابة. وشملت الدورة عدداً من المحاور منها مبادئ وفنون العمل الصحفي، والتمييز بين القوالب الصحفية المختلفة، والتدريب على كتابة الخبر البسيط والمركب.



أما الدورة التدريبية الثانية "فن كتابة التقرير الصحفي" شملت التعريف بالتقرير الصحفي، وأنواع التقارير الصحفية وخصائصها، وعناصر كتابة التقرير الصحفي، والتمييز بين التقرير الصحفي والفنون الصحفية الأخرى كالخبر والتحقيق، وذلك لتمكين الفرد من كتابة تقرير متميز بالمواصفات المطلوبة ويتحقق الهدف منه.



واختتم البرنامج التدريبي بدورة "أساسيات التصوير الصحفي" في 7 أغسطس الجاري، قدمها الأستاذ أحمد الرمضان. وهدفت الدورة إلى تعريف الأفراد بكيفية تعامل المصور مع الإضاءة وتوظيف الإضاءة الاصطناعية مع الإضاءة الطبيعية، وتعلم كيفية إخراج الصور الفوتوغرافية بشكل احترافي. وتضمنت الدورة التعريف بأنواع التصوير الفوتوغرافي الصحفي وموقع التصوير، ومصادر الإضاءة والتعامل الاحترافي معها، واستخدام المرشحات والعواكس الضوئية في التصوير، وضبط الجودة.



من: أفراح الشيخ







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1236 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/08/07 - 43 : 03 PM