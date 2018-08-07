سمو رئيس الحرس الوطني يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة المنامة في 7 اغسطس / بنا / استقبل الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني في مكتبه بمعسكر الصخير صباح اليوم سعادة اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي وذلك بمناسبة تعيينه قائداً لقوات درع الجزيرة المشتركة بحضور معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني .

وفي بداية اللقاء هنأ سمو رئيس الحرس الوطني قائد قوات درع الجزيرة المشتركة بمناسبة تعيينه متمنياً له دوام الرفعة والسداد في مهام عمله الجديد ، مؤكداً سموه على الدور الهام الذي تقوم به قوات درع الجزيرة المشتركة في سبيل حفظ حدود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وردع ما قد يتربص بها من أخطار وأطماع خارجية. كما أشاد سموه بالجهود الطيبة التي تبذلها قوات درع الجزيرة المشتركة في ترسيخ وحدة الهدف وتقوية الروابط المشتركة بين دول الخليج .



من جانبه أشاد سعادة اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي قائد قوات درع الجزيرة المشتركة، بالجهود التي يبذلها سمو رئيس الحرس الوطني للارتقاء بالمنظومة العسكرية في الحرس الوطني، وذلك بما يصب في صالح حفظ أمن مملكة البحرين وحماية مكتسباتها.



وفي نهاية اللقاء قدم قائد قوات درع الجزيرة هدية تذكارية إلى سمو رئيس الحرس الوطني بهذه المناسبة .



خ.ب/خ.س



بنا 1023 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/08/07 - 35 : 01 PM