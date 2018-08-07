وزارة الداخلية تقيم دورة "التألق بالمبادرات" لعدد من منتسبيها المنامة في 7 اغسطس / بنا / تحت رعاية العميد عادل عبدالله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية ، أقامت الموارد البشرية دورة تدريبية بعنوان "التألق بالمبادرات" لعدد من ضباط وموظفي وزارة الداخلية ، يومي 5-6 أغسطس الجاري .

وتهدف الدورة ، والتي حاضر فيها الأستاذ خالد العيد مستشار التدريب والتطوير المؤسسي بمؤسسة بوابة المعرفة للاستشارات ، إلى تعريف المشاركين بمفهوم المبادرة وأهميتها ومحتوياتها وتزويدهم بأدوات التفكير المناسبة التي تساعدهم على صياغة المبادرات بشكل احترافي ، بالإضافة إلى التعرف على مؤشرات الأداء وأنواعها ومستوياتها ومزاياها ، ومقارنة المرجعية وأهميتها لأي مؤسسة ، بالإضافة إلى اقتراح مبادرة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية .



وفي ختام الدورة ، قام المقدم الدكتور حسن المالكي مدير إدارة شئون الضباط بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح .



خ.ب/خ.س



بنا 1019 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/08/07 - 31 : 01 PM