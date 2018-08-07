مطار البحرين الدولي يشهد انتعاشًا في حركة المسافرين خلال يونيو بزيادة 25.7 % المنامة في 7 أغسطس / بنا / شهد مطار البحرين الدولي انتعاشًا في حركة المسافرين خلال شهر يونيو 2018، حيث استقبل المطار حوالي 728,614 مسافرًا بارتفاع بلغت نسبته 25.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقًا لما أعلنته شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي.

وتأتي هذه الزيادة الكبيرة على ضوء ارتفاع عدد شركات الطيران التي تعمل بمطار البحرين الدولي، بالإضافة إلى طرح المزيد من وجهات الطيران الجديدة.



وقد أضافت الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، شركة طيران الخليج، كل من مدينة باكو (أذربيجان) والإسكندرية (مصر) وشرم الشيخ (مصر) والدار البيضاء (المغرب) وكاليكوت (الهند) إلى قائمة الوجهات الخاصة بها.

كذلك أضافت شركة أطلس جلوبال رحلة طيران جديدة من مدينة أنطاليا إلى البحرين، في حين أضافت شركة الخطوط الجوية التركية رحلة طيران جديدة من مدينة طرابزون إلى البحرين.

وفي السياق ذاته، رحّب مطار البحرين الدولي بشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، والتي قامت بتدشين خدمة الرحلات المباشرة مرتين أسبوعيًا بين العاصمة الأذرية باكو ومملكة البحرين.



وفيما يتعلق بالحصة السوقية لشركات الطيران العاملة في مطار البحرين الدولي خلال الشهر، فقد احتفظت شركة طيران الخليج بمركز الصدارة بنسبة 64.8% من الإجمالي، وجاءت شركة طيران الإمارات في المركز الثاني بنسبة 6.3%، واحتلت شركة فلاي دبي المركز الثالث بنسبة 4.9%.





خ.ب/خ.س



بنا 1016 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/08/07 - 28 : 01 PM