بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر .. الأشغال تبدأ العمل في مشروع تطوير مجمع 216 بحالة بوماهر المنامة في 07 أغسطس/ بنا / صرح سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن الوزارة بدأت في تنفيذ أعمال مشروع تطوير مجمع 216 في حالة بوماهر بالمحرق وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بتأهيل المنطقة كونها احدى المناطق القديمة في المملكة تلبيةً لاحتياجات قاطنيها.

وأفاد الوزير خلف أن المشروع تمت ترسيته من مجلس المناقصات والمزايدات على السادة شركة عبد الكريم الجهرمي للمقاولات ذ.م.م بتكلفة تبلغ 1.2 مليون دينار، على أن يتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبلغ 50 اسبوعاً.



وأشار م. خلف الى أن أعمال التطوير للمشروع ستشمل إعادة بناء البنية التحتية للطرق والشوارع للمجمع بطول كلي يبلغ 6.5 كيلومترات منها ما يعادل 2.5 كلم ممرات ضيقة ، على أن يتم إزالة طبقات الرصف القديمة ومواد الدفن غير الصالحة، وسيتم تنفيذ أعمال التسوية الترابية بالرمل البحري، وحماية أجهزة الخدمات الارضية من الكهرباء، والماء والهاتف، بالإضافة الى تنظيم التقاطعات بين الطرق الداخلية لتوفير السلامة المرورية لمستخدمي المنطقة، ووضع قنوات أرضية للاستخدام الحالي والمستقبلي لأجهزة الخدمات، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار في الأماكن المنخفضة ، الى جانب أعمال التبليط وبناء أرصفة للمشاة ووضع الإرشادات والعلامات المرورية لتسهيل الحركة المرورية.



وأشار خلف الى أنه تم إدراج المشروع ضمن الخطط الاستراتيجية للوزارة لإعادة إنشاء وتطوير الطرق والشوارع القديمة التي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي في جميع مدن وقرى البحرين تسهيلاً لتنقل المواطنين من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان، وزيادة الطاقة الاستيعابية للطرق، بالإضافة لتسهيل انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السلامة والأداء حفاظا على سلامة مستخدميها، كما أن المشروع سيشمل تحسين طريق اللؤلؤ كمنطقة جذب سياحي، وهو الميزة الخاصة في المنطقة التي تم اقتراحها من هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث سيتم تطوير الطريق للمشاة من المقيمين والسياح للتعرف على المسار التاريخي لصيد اللؤلؤ في البحرين.



وبيّن المهندس خلف أن الوزارة سبق وأن استملكت 5 عقارات بمجمع 216 في حالة بوماهر لإنشاء مواقف سيارات وأماكن مفتوحة في المجمع.

وفي هذا السياق أثنى وزير الأشغال على دور أعضاء المجالس البلدية مشيداً بجهودهم البارزة في تلمس احتياجات المواطنين والعمل على متابعتها وإيصالها إلى المسئولين من أجل العمل على تذليل كافة العقبات وتقديم أفضل الخدمات لهم.







ل.ب/خ.س



بنا 1013 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/08/07 - 22 : 01 PM