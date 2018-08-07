رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة‎ المنامة في 07 أغسطس/ بنا / استقبل سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بمكتبه في القيادة العامة صباح اليوم، اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي قائد قوات درع الجزيرة المشتركة.

وخلال اللقاء رحب سعادة رئيس هيئة الأركان بقائد قوات درع الجزيرة المشتركة، مشيداً سعادته بالجهود الطيبة التي يبذلها قائد قوات درع الجزيرة المشتركة في تعزيز التعاون العسكري الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



حضر اللقاء اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية.



ل.ب/خ.س



بنا 1010 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/08/07 - 19 : 01 PM