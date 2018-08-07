ترامب: العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران هي الأشد على الإطلاق واشنطن في 07 أغسطس / بنا / قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران "هي الأشد على الإطلاق".

وأضاف في تغريدة على تويتر "ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى. كل من يجري معاملات مع إيران لن يجري معاملات مع الولايات المتحدة. أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك!"



ودخلت الدفعة الاولى من العقوبات الأمريكية على إيران، حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.



وتستهدف المجموعة الأولى من هذه العقوبات النظام المصرفي الإيراني بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي وتجارة الذهب ومبيعات السندات الحكومية.



كما سيتأثر قطاع السيارات وصادرات السجاد والمواد الغذائية ، وكذلك الواردات الإيرانية من الجرافيت والألمنيوم والصلب والفحم وبعض البرمجيات. كما سيحظر على إيران شراء طائرات معينة.



وفي نوفمبر المقبل ستدخل دفعة ثانية من العقوبات والتدابير حيز التنفيذ تشمل قطاعي النفط والغاز إضافة الى البنك المركزي الايراني.













خ.س



بنا 1009 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/08/07 - 17 : 01 PM