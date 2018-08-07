خدمات الصحة المدرسية بوزارة الصحة تنظم حفل ختام برنامج "صيفكم معانا أحلى" المنامة في 07 أغسطس/ بنا / تحت رعاية الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري، نظمت عيادة الصحة النفسية الطلابية التابعة لقسم الصحة المدرسية بإدارة الصحة العامة برنامجها الصيفي؛ تحت عنوان "صيفكم معانا أحلى"؛ والذي يُسلط الضوء على خدمات الصحة النفسية الطلابية لمجموعة من الطلبة والطالبات بمدارس مملكة البحرين.

ويأتي إقامة هذا البرنامج في سنته الثانية في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم وبمتابعة دائمة من الوكيل المساعد للصحة العامة ، انطلاقاً من مبدأ الحرص والمتابعة للصحة النفسية للطلبة، وكخطوة علاجية بجانب الجلسات النفسية لتساهم في التطور السلوكي والمعرفي ومهارات طلبة المدارس.



وقد افتتحت الحفل الوكيل المساعد للصحة العامة بكلمة عبّرت فيها عن سرورها بالمشاركة في الاحتفال، ونقلت تحيات الإدارة العليا في وزارة الصحة، وعلى رأسها سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وسعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع، وتمنياتهم لهذا الاحتفال بالنجاح وتحقيق أهدافه المنشودة.



وتقدمت بجزيل الشكر والتقدير والامتنان إلى الحكومة الموقرة في مملكة البحرين حفظها الله ورعاها، التي لا تألوا جهداً في دعم كافة برامج وزارة الصحة، ومنها برامج الصحة المدرسية لصحة الأطفال والناشئة، وتحث دائماً على التطوير وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهذه الفئة العمرية المهمة. كما تقدمت بجزيل الشكر لكل من عمل بإتقان في تقديم الخدمات الوقائية والصحية للأطفال والناشئة بما يُسهم في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للصحة المدرسية.



وعبرت الدكتورة الهاجري عن سعادتها بما تقدمه عيادة الصحة النفسية الطلابية التابعة لقسم الصحة المدرسية بإدارة الصحة العامة من برنامج صيفي نموذجي، والذي حمل عنوان "صيفكم معانا أحلى "، والذي يهدف إلى غرس القيم النبيلة في شخصية الطلبة والانتماء والمواطنة ومساعدة الآخرين وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي وبناء الثقة بالنفس وتعزيز تقدير الذات، حيث يأتي إقامة هذا البرنامج للسنة الثانية في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم، انطلاقاً من مبدأ الحرص والمتابعة للصحة النفسية للطلبة، وكخطوة علاجية بجانب الجلسات النفسية لتساهم في التطور السلوكي والمعرفي والمهاراتي للطلبة، وقد جاء ذلك ضمن برنامج منظم بدأ في تاريخ 15 يوليو 2018م حتى 2 أغسطس الجاري بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، تضمن مجموعة من الأنشطة التعليمية والتربوية والترفيهية، وكذلك الإرشاد والتعلم باللعب والرسم والتلوين لتعزيز القيم، ومحاضرات توعوية إلى جانب تعزيز الصحة من خلال مشاركة ممرضات الصحة المدرسية في ورش عمل بـ (التغذية الصحية) و(المسعف الصغير) و(النظافة الشخصية).



وتم تقييم الطالب المشارك في البرنامج للتعرف على مدى الاستفادة التي تحققت من خلال البرنامج ومدى التطور المرجو حدوثه في بعض جوانب شخصيته للتعرف على نقاط القوة والضعف فيها في سبيل تغذيتها في جلسات وبرامج أخرى، مشيرةً إلى الجهود المخلصة والملموسة التي يقدمها المسئولون بقسم الصحة المدرسية ومنتدبو وزارة التربية والتعليم في دعم ومساندة الطلبة والطالبات للنهوض بواقعهم المهاراتي والاكاديمي.



بعدها ألقت كل من ولية أمر الطالبة هديل سلمان كلمة أولياء الأمور، والطالبة فداء الزهراء حسن كلمة الطلبة، عبرتا خلالها عن سعادتهما بهذا البرنامج الصيفي الهادف، والذي يصب في مصلحة وصحة طلبة المدراس. أعقبها عرض فيديو تضمن فعاليات البرنامج الصيفي، ثم تكريم الأعضاء والطلبة المشاركين في البرنامج. واختتمت الدكتورة مريم الهاجري الحفل بجولة في المعرض المصاحب للاحتفال، والذي شمل أعمال الطلبة والطالبات المشاركين في البرنامج الصيفي.

















ل.ب/خ.س



بنا 0930 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/08/07 - 41 : 12 PM