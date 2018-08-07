الجيش اليمني يشن قصفا مكثفا على مواقع ميليشيا الحوثي غرب مأرب

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2018/08/07 - 29 : 11 AM
مأرب في 07 أغسطس/ بنا / قصفت قوات الجيش اليمني، مواقع وتجمعات متفرقة لمليشيا الحوثي الانقلابية غربي محافظة مأرب.
وقالت مصادر ميدانية لموقع / 26 سبتمبر/ التابع للجيش اليمني إن مدفعية الجيش شنت قصفا مكثفا استهدف مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا الانقلابية في جبهة المشجح بمديرية صرواح.
وأضافت المصادر أن القصف جاء تزامنا مع قصف آخر بصواريخ الكاتيوشا على مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في المنطقة ذاتها ، ألحق خسائر فادحة بمليشيا الحوثي التابعة لإيران.
خ.س
بنا 0822 جمت 07/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/07 - 29 : 11 AM