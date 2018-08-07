الجيش اليمني يشن قصفا مكثفا على مواقع ميليشيا الحوثي غرب مأرب مأرب في 07 أغسطس/ بنا / قصفت قوات الجيش اليمني، ‏مواقع وتجمعات متفرقة لمليشيا الحوثي الانقلابية ‏غربي محافظة مأرب.



وقالت مصادر ميدانية لموقع / 26 سبتمبر/ ‏التابع للجيش اليمني إن مدفعية الجيش شنت قصفا ‏مكثفا استهدف مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا الانقلابية في ‏جبهة المشجح بمديرية صرواح.‏



وأضافت المصادر أن القصف جاء تزامنا مع قصف ‏آخر بصواريخ الكاتيوشا على مواقع وتجمعات المليشيا ‏الحوثية في المنطقة ذاتها ، ألحق خسائر فادحة بمليشيا ‏الحوثي التابعة لإيران.



خ.س



بنا 0822 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/07 - 29 : 11 AM