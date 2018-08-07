إدارة الأرصاد الجوية: يوليو 2018 ثاني أحر أشهر يوليو في تاريخ البحرين منذ 1902 المنامة في 07 أغسطس / بنا / ذكرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في تقريرها الشهري بأن شهر يوليو 2018 كان ثاني أحر أشهر يوليو في تاريخ البحرين منذ عام 1902.

وقد بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة 36.2 م، بزيادة قدرها 2.3 م قياساً بالمعدل العام لشهر يوليو. ويعتبر هذا ثاني أعلى معدل لدرجات الحرارة لأشهر يوليو منذ عام 1902. علماً بأن أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة لأشهر يوليو كان 36.9 م والمسجل في يوليو 2017.



كما بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة العظمى 40.4 م. بزيادة قدرها 2.4 م قياساً بالمعدل العام. ويعتبر هذا سادس أعلى معدل لدرجات الحرارة العظمى لأشهر يوليو منذ عام 1946. وكانت الأرقام القياسية السابقة لمتوسطات درجات الحرارة العظمى لأشهر يوليو 42.1 م المسجل في يوليو 2017، 41.4 م المسجل في يوليو 2002، 41.3 م المسجل في يوليو 2000، 40.8 م المسجل في يوليو 2004، 40.5 م المسجل في يوليو 1996، 2008 و 2012.



كما بلغت أعلى درجة حرارة 45.3 م والتي سجلت بتاريخ 8 يوليو في مطار البحرين الدولي. علماً بأن أعلى درجة حرارة سجلت على الاطلاق لأشهر يوليو كانت في 15 يوليو 2000 و 13 يوليو 2010 حيث بلغت 47.4 م. كما بلغت أعلى درجة حرارة في درة البحرين 45.9 م والتي سجلت بتاريخ 26 يوليو. هذا وقد بلغت درجة الحرارة العظمى أكثر من 40 م خلال 17 يوما من شهر يوليو.



أما المتوسط الشهري لدرجات الحرارة الصغرى فقد كان 32.7 م، بزيادة قدرها 2.3 م قياساً بالمعدل العام. ويعتبر هذا ثاني أعلى معدل لدرجات الحرارة الصغرى لأشهر يوليو منذ عام 1946 ، وقد تم تسجيل مثل هذا المعدل في يوليو 2014. علماً بأن أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة الصغرى لأشهر يوليو كان 33.2 م والمسجل في يوليو 2016. وبلغت أدنى درجة حرارة لشهر يوليو 30.7 م بتاريخ 1 يوليو في مطار البحرين الدولي. ولكن تم تسجيل 28.3 م بتاريخ 24 يوليو في درة البحرين.



وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية في يوليو 47%. في حين بلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية العظمى 67%. وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية الصغرى 28%. واستمرت الرياح الشمالية الغربية في التأثير على المملكة خلال شهر يوليو وبلغت نسبتها 47٪ وقد بلغت أعلى هبة للرياح 32 عقدة بتاريخ 10 يوليو في مطار البحرين الدولي. ولكن تم تسجيل 34 عقدة بتاريخ 9 يوليو في درة البحرين. كما تأثرت مملكة البحرين بالغبار بتاريخ 28 يوليو، وقد تدنت الرؤية الأفقية إلى 1200 متر بمطار البحرين الدولي.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0656 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/08/07 - 39 : 10 AM