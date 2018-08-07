قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية : التحالف مستمر في محاربة التنظيمات الإرهابية حفاظا على الأمن العالمي الرياض في 07 أغسطس/ بنا / صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف إعادة الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي أن التحالف يخوض حرباً ضد التنظيمات الإرهابية في اليمن كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابي والميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران التي تجمعها الإيديولوجيا المتطرفة وعدم التعايش مع الآخر.

واوضح الملكي في تصريح له الليلة الماضية نقلا عن وكالة الانباء السعودية ان التحالف نفّذ ولا يزال ينفذ عمليات مشتركة مع الأشقاء والأصدقاء لتفكيك قدرات هذه التنظيمات من خلال العمليات الجوية - البحرية وعمليات القوات الخاصة المشتركة ضمن جهود التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب والحفاظ على الأمن العالمي .



واكد المالكي أن التحالف مستمر في جهوده وعملياته لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن ضمن الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب حول العالم ، وسيستمر في التعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي في تبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة بالداخل اليمني لمحاربة هذه التنظيمات الارهابية.



خ.س



بنا 0621 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/08/07 - 29 : 09 AM