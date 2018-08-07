الدفاع الجوي الملكي السعودي يعترض صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة الرياض في 07 أغسطس / بنا / تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقته ميليشيا الحوثي التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة مساء امس.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة الثامنة وتسع وعشرين دقيقة من مساء الامس رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة.



وأوضح العقيد المالكي، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ ، ولم ينتج عن اعتراضه أية إصابات.





وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.



خ.س



بنا 0612 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/08/07 - 25 : 09 AM