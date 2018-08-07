900 الف حاج وصلوا السعودية حتى الامس.. بزيادة 7% عن العام الماضي جدة في 07 أغسطس / بنا / بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من خارج المملكة السعودية عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الاثنين 899.348 حاجاً، بزيادة بلغت 57.422 حاجاً، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7% ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات السعودية .

وأوضحت الجوازات، نقلا عن وكالة الانباء السعودية ، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 859.649 حاجاً ، وعن طريق البر 30.317 حاجاً، وعبر البحر 9.382 حاجاً.



خ.س



بنا 0602 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/08/07 - 11 : 09 AM