الدفعة الاولى من العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ واشنطن في 07 أغسطس/ بنا / دخلت الدفعة الاولى من العقوبات الأمريكية على إيران، حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وتهدف واشنطن من خلال هذه العقوبات تكثيف الضغط على نظام ايران ، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي.



وأعلن الرئيس ترامب في بيان ان "على النظام الإيراني الاختيار. فإما يغير سلوكه المزعزع للاستقرار ويندمج مجددا في الاقتصاد العالمي، وإما يمضي قدما في مسار من العزلة الاقتصادية".



وتستهدف المجموعة الأولى من هذه العقوبات النظام المصرفي الإيراني بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي وتجارة الذهب ومبيعات السندات الحكومية.



كما سيتأثر قطاع السيارات وصادرات السجاد والمواد الغذائية ، وكذلك الواردات الإيرانية من الجرافيت والألمنيوم والصلب والفحم وبعض البرمجيات. كما سيحظر على إيران شراء طائرات معينة.



وفي نوفمبر المقبل ستدخل دفعة ثانية من العقوبات والتدابير حيز التنفيذ تشمل قطاعي النفط والغاز إضافة الى البنك المركزي الايراني.







خ.س



بنا 0529 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/07 - 38 : 08 AM