مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 07 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف مملكة البحرين اليوم الثلاثاء بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.

/جلالة الملك المفدى: رجال قوة الدفاع مثال للوطنية الصادقة.

/مجلس الوزراء: مواءمة عمل الحكومة المقبل مع اهداف التنمية 2030.

مجلس الوزراء: استيعاب طلبات اهالي عالي الاسكانية والعمل على ايجاد افضل الحلول.

/وزير العمل يبحث تطوير العمل التعاوني مع «مدينة عيسى التعاونية».

/وزير الكهرباء يبحث مع شركة «سكاي تك» التعاون في الطاقة المتجددة.

/انطلاق الفوج الاول من بعثة الحج البحرينية اليوم.

/التنظيم العقاري تلزم شركات التطوير بتقارير المبيعات.

/بكلفة تقدر بـ10 آلاف دينار: افتتاح مركز الخدمات البلدية في مدينة عيسى.

/مستشفى الملك حمد يدشن خدمة مجانية لنقل مرضاه من بيوتهم إلى المستشفى.

/وكيل البلديات: تدشين مشروع دراسة عملية لفرز النفايات في إسكان النبيه صالح.

/قائد خفر السواحل ونظيره الأمريكي يبحثان مجالات التعاون والتنسيق الأمني.

/المحافظة الجنوبية تناقش تطوير البنية التحتية ضمن سلسلة ورش عمل.

/الأشغال تؤكد اهتمامها بإيصال الخدمات إلى منازل مشروع تنمية المدن والقرى.

/أمانة العاصمة تزيل 160 ألف طن من المخلفات خلال النصف الأول من العام.

/الثروة البحرية تؤكد تكثيف الرقابة لرصد مخالفات صيد صغار الأسماك.

السعودية تطرد السفير الكندي وتجمد التعاملات التجارية مع اوتاوا.

/تضامن خليجي عربي مع السعودية في وجه تدخلات كندا.

/واشنطن تشكل جبهة من 20 دولة لإنجاح العقوبات ضد ايران.

/الجبير: موقف كندا مبني على معلومات مضللة.

/العقوبات على إيران تدخل حيز التنفيذ اليوم.

/رئيس الفلبين يدعو إلى السلام أثناء كشفه عن قانون الحكم الذاتي للمسلمين.







و.ش



بنا 0518 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/08/07 - 24 : 08 AM