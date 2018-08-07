الطقس في البحرين: حار مع كميات متفاوتة من السحب وتصاعد الأتربة المنامة في 07 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله تعالى حارا مع كميات متفاوتة من السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار، ومن المتوقع ان يكون مغبرا في وقت لاحق.

الرياح: شمالية غربية من 15 الى 20 عقدة وتصل من 23 الى 28 عقدة احيانا ولكنها من 7 الى 12 عقدة خلال الليل.



وتحذر ادارة الارصاد من رياح شديدة السرعة داعية لأخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن ثلاثة إلى ستة أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 44 درجة مئوية و الصغرى 32 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 65 %، والصغرى 15%.



و.ش



بنا 0500 جمت 07/08/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/08/07 - 18 : 08 AM