الخطوط الجوية السعودية توقف جميع رحلاتها من وإلى كندا اعتبارًا من الاثنين المقبل الرياض في 06 أغسطس/ بنا / أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن إيقافها الفوري لإنشاء الحجوزات على رحلاتها إلى تورنتو بكندا، وإيقاف جميع رحلاتها من وإلى تورنتو اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 13 أغسطس 2018م.



وجاء في بيان صدر اليوم عن الخطوط السعودية نقلته وكالة الانباء السعودية (واس) عن إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو بكندا من أية قيود أو رسوم عند الإلغاء، أو إعادة إصدار التذاكر أو استعادة قيمتها ، وستعمل الخطوط السعودية على إيجاد الحلول البديلة للأشخاص الحاجزين على رحلاتها إلى تورونتو .



م.ا.ب/ع ذ



بنا 2001 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/08/06 - 35 : 11 PM