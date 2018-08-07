رئيس مجلس الأوقاف السنية يتفقد أسرة إمام مسجد بن شدة المنامة في 6 أغسطس/ بنا / قام سعادة الشيخ د.راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية والسيد يوسف نور مدير الإدارة وعدد من المسؤولين بزيارة ذوي الفقيد عبدالجليل حمود إمام مسجد بن شدة الذي قتلته أيادي الغدر، معزيا إياهم في فقيدهم وسائلا الله له الرحمة والمغفرة.



وقد أثنى د. الهاجري على الفقيد وسيرته الطيبة بين الناس وسمعته كإمام للمسجد لعدة سنوات.



وأوضح أن جريمة القتل المؤسفة قد أصابت قلوب أهل البحرين جميعا وبدا ذلك جليا في آلاف الدعوات بالرحمة والمغفرة له من قبل من يعرفه أو يجهله وهذه نعمة وعلامة حسنة له بإذن الله تعالى.



كما أبدى د. الهاجري استعداد إدارة الأوقاف السنية لبذل كل جهودها لتخفيف مصاب أسرة الفقيد والوقوف على راحتهم وتلمس حاجتهم، سائلا الله أن يجعل أبناء الفقيد خير سلف له موصيا لهم بكثرة الدعاء له.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1959 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/08/06 - 32 : 11 PM