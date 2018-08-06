ترامب يحذر إيران بضرورة تغيير سلوكها "المزعزع للاستقرار" او مواجهة مزيد من العزلة الاقتصادية واشنطن في 6 أغسطس/ بنا / وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين تحذيرا لإيران بضرورة تغيير سلوكها "المزعزع للاستقرار" وإلا فإنها ستواجه مزيدا من العزلة الاقتصادية، وذلك قبل بضع ساعات من إعادة العمل بالعقوبات الأميركية على طهران اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.



وقال ترامب في بيان "على النظام الإيراني الاختيار، فإما ان يغير سلوكه المزعزع للاستقرار ويندمج مجددا في الاقتصاد العالمي، او ان يمضي قدما في مسار من العزلة الاقتصادية".



واضاف "في وقت نواصل ممارسة اكبر قدر من الضغط الاقتصادي على النظام الايراني، أبقى منفتحا على اتفاق أكثر شمولا يلحظ مجمل أنشطته الضارة، بما فيها برنامجه البالستي ودعمه للارهاب".



وقد أعلن البيت الأبيض اليوم إعادة سريان العمل بتدابير العقوبات على إيران اعتبارا من صباح غد الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش لتشمل في المرحلة الحالية حظر تمكين الحكومة الإيرانية من شراء الأوراق النقدية الأمريكية وحظر التجارة معها في مجالات الذهب والمعادن الثمينة الآخرى، فضلا عن مجموعة من المعاملات المالية والصناعية الأخرى.



وأوضح البيت الأبيض في بيان له اليوم أن إيران استغلت النظام المالي العالمي لتمويل أنشطتها الخبيثة بما في ذلك دعم الإرهاب، وتشجيع الأنظمة الفاسدة، وإساءة استخدام حقوق الإنسان لشعبها.



وأشار البيان إلى أنه و منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بانسحاب الولايات المتحدة من صفقة النووي مع إيران فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على 38 هدفا لها صلة بإيران.. ونوه إلى أن العقوبات ستشمل عدم منح تصاريح للدول أو الشركات التي ستتعامل مع إيران أيضا.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1934 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/08/06 - 48 : 10 PM