قائد خفر السواحل يستقبل العقيد جون بول جريج قائد قوات خفر السواحل الأمريكي لجنوب غرب آسيا ‎ المنامة في 6 اغسطس / بنا / استقبل اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل العقيد جون بول جريج قائد قوات خفر السواحل الأمريكي لجنوب غرب آسيا.



وقد رحب قائد خفر السواحل بالعقيد جون بول جريج، مشيداً بالتعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين لتعزيز الأمن البحري منوها إلى أهمية تبادل مثل هذه الزيارات التي تسهم في تعزيز التعاون الأمني في المجال البحري وتطوير السبل الكفيلة بدعمه.

وتم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1852 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/08/06 - 59 : 09 PM