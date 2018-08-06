الامانة العامة لمجلس التعاون تناقش التعاون العسكري مع المملكة المتحدة الرياض في 06 أغسطس/ بنا / استقبل الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأثنين، معالي الفريق الركن السير جون لوريمير، كبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع بالمملكة المتحدة.



وتم خلال الاجتماع بحث التعاون العسكري المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، التي وضعت أسسها القمة الخليجية - البريطانية والاجتماعات الوزارية المشتركة.



وأكد الأمين العام المساعد أهمية العمل المشترك بين مجلس التعاون وبريطانيا تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف، والقضايا الإقليمية والدولية، موضحاً أن الاجتماع تابع سير العمل في عدد من المبادرات والفعاليات المشتركة التي سبق الاتفاق بشأنها والمقرر عقدها خلال الأشهر القادمة.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1639 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/08/06 - 49 : 07 PM