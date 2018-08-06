دولة الامارات تعرب عن رفضها التام لأي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية أبوظبي في 6 أغسطس/ بنا / أعربت دولة الامارات عن رفضها التام لأي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها المطلق لما تتخذه حكومة المملكة من إجراءات أو ما تتبناه من سياسات مؤكدة تضامنها مع الرياض في مواجهة أي تدخل خارجي من شأنه المساس بسيادتها الداخلية.



وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان نقلته وكالة انباء الامارات " وام " على أهمية احترام الأعراف والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول والتي تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.





ع ذ



بنا 1626 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/08/06 - 36 : 07 PM