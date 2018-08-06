وزير الاتصالات السنغافوري : تعرضنا لاكبر هجوم الكتروني نفذه متسللون مرتبطون بحكومات أجنبية سنغافورة في 6 اغسطس /بنا/ اعلنت سنغافورة أنها تعرضت لأكبر هجوم إلكتروني في تاريخها نفذه متسللون مرتبطون بحكومات أجنبية وفق ما صرح به وزير الاتصالات والإعلام س. إيسواران امام البرلمان .



وتمكّن متسلّلون من دخول قاعدة بيانات حكومية وسرقة سجلات صحية لنحو 1,5 مليون سنغافوري من بينهم رئيس الوزراء لي هسيين لونغ .



وقال الوزير خلال مناقشة الهجوم مع النواب "هذا نوع من الهجمات الإلكترونية المعقدة المرتبطة عادة بدول تشن حملات إلكترونية تمتد طويلا تم التخطيط لها بدقة لسرقة معلومات أو إعاقة سير العمل وبذلت "المجموعة "جهودا لدخول الشبكة والتمركز داخلها والالتفاف على إجراءات السلامة ودخول البيانات بصورة غير شرعية واستخراجها".



وقال الوزير إن الهجوم تنطبق مواصفاته على "مجموعات تسلل معروفة" لكنه رفض تسمية أي منها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.



واخترق المتسللون قاعدة البيانات عبر حاسوب يحتوي على برنامج خبيث بين 27 يونيو و4 يوليو قبل ان يلاحظ المسؤولون "أنشطة غير اعتيادية" وتحتوي قاعدة البيانات التي اختُرقت معلومات شخصية والأدوية التي يتناولها المرضى، لكن الملفات الطبية وملاحظات أطباء المعاينة لم تخترق، بحسب ما أعلنت السلطات.



وكان خبراء أمنيّون أشاروا في وقت سابق إلى مسؤولية جهات حكومية عن الهجوم نظرا إلى حجم الاختراق ومدى تعقيده.



س.ي



بنا 1552 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/06 - 02 : 07 PM