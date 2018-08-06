مسؤولون أمريكيون: واشنطن تتوقع تأثيرا كبيرا للعقوبات على اقتصاد إيران واشنطن 6 أغسطس / بنا / قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعاود فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران هذا الأسبوع وتتوقع أن يكون لها أثر كبير على الاقتصاد الإيراني.



وبحسب وكالة " رويترز " تستهدف العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في الجمهورية الإسلامية.



وأضاف المسؤولون أن ترامب مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين في أي وقت في مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد بعدما انسحب ترامب في مايو أيار من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015.



وقال مسؤول لصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "لا شك في أن تلك العقوبات المالية ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة".



س.ي/ع ذ



بنا 1548 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/06 - 52 : 06 PM