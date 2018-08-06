مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر التدخل السافر لكندا في الشؤون الداخلية للسعودية تونس في 6 اغسطس/ بنا / أعربت الأمانة للعامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها للتدخل السافر لدولة كندا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية.



وقالت الأمانة في بيان اليوم الاثنين: "تلقينا ببالغ الشجب والاستنكار ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا بالرياض الذي يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومحاولة للتأثير في نظام العدالة الجنائية ودعوة الى الإفلات من القانون".



وأضافت "إذ ندين بكل حزم هذا الموقف غير المسؤول، فإننا نعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لضمان السلم الاجتماعي ومواجهة الجريمة، وحرصها الدائم على ان يتم ذلك في احترام تام لحقوق الإنسان وكرامته".



وثمنت الأمانة عالياً جهود المملكة في تدعيم حقوق الإنسان بالمنطقة والعالم وعملها الدؤوب من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين معربة عن تقديرها البالغ للإجراءات البناءة التي تتخذها للقيام بمسؤوليتها في الحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها وخدمة القضايا العربية والدولية العادلة.



س.ي/ع ذ



بنا 1440 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/08/06 - 51 : 05 PM