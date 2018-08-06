وزيرة الصحة تحث أعضاء اللجنتين التنسيقية والطبية ببعثة الحج الاهتمام برعاية الحجاج المنامة في 6 أغسطس/ بنا / عقدت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح اليوم اجتماعاً مع أعضاء اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج الطبية، وأعضاء اللجنة الطبية ببعثة الحج للعام الجاري 1439هـ/ 2018م، للتأكد من استكمال كافة متطلباتهم واستعدادهم التام لرعاية حجاج بيت الله الحرام، داعيتهم الى تقديم أفضل الإمكانات والخدمات الصحية للحجاج والوقوف على راحتهم والاهتمام بصحتهم.



ورحبّت سعادة الوزيرة بالحضور من أعضاء اللجنتين، وعبّرت عن تمنياتها للجميع بالتوفيق في هذه المهمة الدينية والإنسانية والوطنية، سائلةً المولى عز وجل دوام الصحة والعافية للجميع.



وحثت وزيرة الصحة اعضاء اللجنة للاهتمام برعاية الحجاج والوقوف على احتياجاتهم، مؤكدةً ضرورة مراعاة الحجاج، خصوصاً الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



واطلعت الوزيرة على آخر استعدادات اللجنة لحج هذا العام، متمنيةً لهم التوفيق في هذه المهمة وأن تكون موفقة كما كانت عليه في الأعوام السابقة، حيث لاقى عمل اللجنة خلال موسم حج الأعوام الماضية كل الاستحسان والإشادة.



وقالت الوزيرة: "على الوفد أن يخدم بأقصى طاقته ضيوف الرحمن، ولا بد من الاهتمام بالبعثة البحرينية حتى يعود كل الحجاج البحرينيين سالمين إلى أهاليهم"، مشيرةً إلى ضرورة الاهتمام ببرامج التثقيف والتوجيه لتوفير بيئة مناسبة لأداء هذه العبادة المقدسة، داعية إلى ضرورة تقييم أعمال اللجنة بعد نهاية موسم الحج المبارك ورفع تقرير لسعادتها مدّعم بالإحصاءات للاطلاع على الإيجابيات وتعزيزها، وتلافي السلبيات في المواسم المقبلة.



وتوجهت الوزيرة الصالح بجزيل الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله على توجيهاتهم وحرصهم الدائم على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية في مملكة البحرين ومتابعتهم الحثيثة لسلامة الحجاج ورعايتهم، لافتةً إلى أن سمو رئيس الوزراء يحث دوماً على الاهتمام برعاية الحجاج، حيث وجه سموه في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين إلى تقديم أفضل الخدمات لحجاج مملكة البحرين في الديار المقدسة، ومن ضمنها الخدمات الصحية حتى يعود الحجاج إلى أهلهم وهم يتمتعون بصحة عافية.



وتقدمت الوزيرة بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وأكدت استمرار دعمها وتعاونها لما فيه خير مملكة البحرين.



من جانبه، تقدم رئيس اللجنتين التنسيقية والطبية لأعمال اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج لعام 1439هـ / 2018م الدكتور إبراهيم عبيد بجزيل الشكر إلى سعادة وزير الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وإلى سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع، وإلى جميع المسؤولين وإلى أعضاء اللجنتين التنسيقية والطبية على تعاونهم واهتمامهم، داعياً الجميع إلى بذل المزيد من الجهد والعمل لتهيئة الظروف والسبل ليكون حج هذا العام أكثر يسراً وأمان، وتوفير كل الامكانيات لتقديم أرقي الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام.



م.ا.ب/س.ي/ع ذ



بنا 1434 جمت 06/08/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/08/06 - 41 : 05 PM